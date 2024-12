Go Ahead en NAC sluiten jaar af met spektakel, Eagles winnaar

Go Ahead Eagles heeft in een spectaculair duel in Deventer met 2-1 gewonnen van NAC Breda. De Eagles keken bij rust nog tegen een 0-1 achterstand aan, maar bogen het in de tweede helft om dankzij goals van Victor Edvardsen en Oliver Edvardsen.

Ondanks de overwinning blijft Go Ahead zevende in de eredivisie. NAC behoudt voorlopig de negende plaats in de zeventiende speelronde, de laatste van 2024.