PEC Zwolle overweegt vervolgstappen na onterecht afgekeurde goal tegen RKC

In de slotminuut van de officiële speeltijd schoot Nick Fichtinger een afgeslagen bal in het doel, maar de VAR keurde de treffer af wegens buitenspel bij een kort genomen corner. Dat had niet gemogen, bevestigde de voetbalbond later ook zelf.

Vorig seizoen had een gang naar de rechter resultaat voor het Belgische Genk. In de topper tegen Anderlecht werd een doelpunt van Genk onterecht afgekeurd, waarna de Belgische tuchtcommissie oordeelde dat de competitiewedstrijd overgespeeld moest worden.

Ook in het Nederlandse voetbal gebeurde al eens iets dergelijks. In 2017 moest de penaltyreeks van het KNVB-bekerduel tussen FC Lisse en HSV Hoek opnieuw, omdat de arbiter de strafschoppen in de verkeerde volgorde had laten nemen.