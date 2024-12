Zeker 38 doden na botsing tussen bus en vrachtwagen in Brazilië

Bij een aanrijding tussen een bus en vrachtwagen in het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. Eerder stond het dodental op 30. Dertien mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, melden de Braziliaanse autoriteiten.

Het ongeval gebeurde op de snelweg in de deelstaat Minas Gerais. De bus was vanuit São Paulo vertrokken met 45 passagiers.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is. Volgens enkele ooggetuigen verloor de chauffeur door een klapband de controle over het stuur en botste de bus tegen een vrachtwagen aan. Anderen vertelden aan reddingswerkers dat de bus eerst door losgeraakt gesteente werd getroffen.

Een derde voertuig werd ook door de bus geraakt. De drie inzittenden hebben het ongeluk overleefd.