Politie pakt Colombiaanse cocaïnewassers op in oude melkfabriek Friesland

Acht verdachten die zijn opgepakt in verband met een politie-inval in een cocaïnewasserij in het noordoosten van Friesland blijven nog minstens veertien dagen vastzitten. Dat meldt Omrop Fryslân.

De politie ontmantelde afgelopen dinsdag een cocaïnewasserij in een oude melkfabriek. Tegelijkertijd viel de politie binnen bij loodsen en woningen elders in Nederland en in België. In totaal werden acht verdachten opgepakt, onder wie drie Colombianen.

De politie vermoedde al sinds oktober dat de verdachten deel uitmaakten van een groep drugscriminelen uit Nederland en Zuid-Amerika, die zich bezighield met het op grote schaal produceren van cocaïne en de handel in ketamine en BMK, een verboden stof die gebruikt wordt voor de productie van methamfetamine (ook bekend als crystal meth).

Allerlei chemicaliën

Het is niet bekendgemaakt hoe het spoor naar de oude melkfabriek in Oudwoude (Aldwâld) leidde. Wel bleek bij de inval meteen dat de ruimte 'professioneel' was ingericht als cocaïnewasserij. In zo'n wasserij wordt de drug bewerkt voor verdere verkoop. Cocaïne wordt vaak verstopt in andere producten en in de wasserij wordt cocaïne weer uit die producten gehaald. Dat is een gevaarlijk proces waarbij allerlei chemicaliën worden gebruikt.

In de oude fabriek werd 1,7 kilo uitgewassen cocaïne aangetroffen en 360 kilo ander materiaal waarin de cocaïne nog was verwerkt. De politie gaf deze beelden vrij van de cocaïnewasserij. Zes verdachten, drie Colombianen en drie Nederlanders, werden op heterdaad aangehouden.

Na de inval voerden gespecialiseerde schoonmaakbedrijven de drugs en de chemicaliën voorzichtig af. Tegelijkertijd deed de politie dinsdag een inval in een loods aan de Jupiterkade in Den Haag. Daar werd 250 kilo ketamine aangetroffen.

Woningen doorzocht

De politie zegt ook te zijn binnengevallen in een loods in Losser (Twente). Een aantal woningen en een garagebox in Leiden, Den Haag, Noordwijkerhout, Rotterdam, Vlaardingen, Rijswijk en Vlimmeren (België) zijn doorzocht.

Dezelfde bende zou bovendien te linken zijn aan een inval in twee garageboxen in Rijswijk en Zoetermeer, waarbij eerder deze maand al 400 kilo ketamine en 1800 kilo BMK (met een geschatte straatwaarde van rond de 9 miljoen euro) in beslag werd genomen. Daarbij zijn nog eens twee verdachten opgepakt.

Alle in beslag genomen drugs zijn vernietigd.