Breaker Sardjoe neemt revanche voor verlies in Parijs en verovert eerste wereldtitel

India Sardjoe heeft in het Chinese Chengdu de wereldtitel breaking veroverd. De 18-jarige Haagse was onlangs ook al de beste op de Red Bull World Final.

Sardjoe nam in de finale revanche op de Chinese B-Girl 671, die haar in augustus in Parijs versloeg in de strijd om olympisch brons. Met haar kenmerkende explosiviteit, kracht en unieke stijl liet Sardjoe er deze keer geen twijfel over bestaan en schreef ze de titel met overtuiging op haar naam.

Voor Sardjoe is het de eerste wereldtitel. In 2022 kroonde ze zich tot Europees kampioene en won ze ook al de Red Bull World Final. Een jaar later was ze de beste op de Europese Spelen.