Darter Veenstra op WK pijnlijk onderuit tegen sterke debutant Toylo

In de tweede set kwam het weer aan op een vijfde en beslissende leg. Veenstra miste twee kansen om de set naar zich toe te trekken en Toylo profiteerde optimaal. Dat was ook het geval in de derde set, die ook na missers van Veenstra met 3-2 naar de Filipijn ging.

"Het was allemaal net niet bij mij en bij hem wel", aldus een balende Veenstra na afloop. "Dit is gewoon klote."

Veenstra moest toegeven dat het trage spel van Toylo niet in zijn voordeel had gewerkt. "Ik weet dat hij zo gooit. Daar moet ik mij niet aan ergeren, maar dat vond ik in het begin toch lastig. Dan moet ik weer in mijn eigen spel komen, maar dat lukte niet meer."