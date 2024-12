Werknemers Vlissings bedrijf 'waarschijnlijk wel' blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen

Er is mogelijk meer bewijs dat werknemers van Century Aluminum in Vlissingen-Oost gedurende korte of langere tijd zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen.

Omroep Zeeland onderzocht samen met het tv-programma Zembla eerdere klachten daarover van een oud-werknemer van het bedrijf. In de reportage, die morgenavond op televisie te zien is, vraagt een Zembla-journalist aan de huidige locatiemanager van Century of er sprake was van blootstelling. Hij antwoordt dat de werknemers "waarschijnlijk wel" gevaar hebben gelopen door de kankerverwekkende stoffen.

Bij Century Aluminum, onderdeel van een groter concern, worden anoden geproduceerd. Dat zijn grote koolstof blokken die in Century's fabriek in IJsland worden gebruikt in het productieproces van de aluminiumsmelters.

Petroleumcokes

De oud-werknemer probeert al jaren te bewijzen dat werknemers in de fabriek in Vlissingen blootgesteld werden aan kankerverwekkende stoffen. In de meetkamer van de zogenoemde pastafabriek, waar gewerkt wordt met stoffen zoals petroleumcokes en steenkoolteerpek, zou het personeel onvoldoende beschermd zijn geweest, stelt hij. Omroep Zeeland sprak in 2022 met de man, die anoniem wil blijven.

Uit onderzoek bleek toen dat de Nederlandse Arbeidsinspectie het bedrijf al sinds 2019 in de gaten hield. Er werden tal van problemen gemeld. Zo waren sommige stukken van een lopende band niet afgeschermd, wat zorgde voor stofontwikkeling. De roosters van de afzuiginstallatie zaten vol zwart stof. Ook bevestigde toenmalig onderzoek de bewering van de oud-werknemer dat het stof in de meetkamer en de kantine lag.

Handschoenen die gebruikt werden beschermden werknemers niet tegen zogenoemde PAK's (stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding en kankerverwekkend zijn). Er werden ook vraagtekens gezet bij het gebruik van de filters in de speciale maskers die de werknemers droegen.

Tijdelijk stil

Nu geeft de fabrieksmanager dus toe dat de werkomstandigheden "waarschijnlijk" niet goed waren. Dat roept de vraag op of het bedrijf zijn werknemers ook nu nog blootstelt aan kankerverwekkende stoffen. Daar lijkt het wel op. Vorige maand nog legde de Arbeidsinspectie de pastafabriek tijdelijk stil nadat in urinemonsters van werknemers kankerverwekkende stoffen werden aangetroffen.

De locatiemanager stelt dat hij nog maar een halfjaar in deze functie aan het werk is, en nog niet alle zaken heeft kunnen aanpakken.

Feiten

De uitzending van Zembla gaat niet alleen over de fabriek in Vlissingen-Oost, maar ook over het werken met onveilige stoffen en de effecten die dat kan hebben op de gezondheid.

De oud-werknemer van Century spreekt in de uitzending het vermoeden uit dat een aantal van zijn collega's misschien ziek is geworden en zelfs zou zijn overleden. In een schriftelijke reactie speekt Century dat tegen: "Een verband tussen het overlijden van de werknemers en het werk dat ze hebben gedaan, is niet op onderzoek of feiten gebaseerd."

Zembla wordt morgenavond uitgezonden om 22.05 uur, op NPO2.