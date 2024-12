Villa overrompelt City en duwt zwalkende kampioen dieper in crisis

Er komt maar geen einde aan de crisis bij Manchester City. Op Villa Park in Birmingham werd de regerend kampioen vandaag overklast door Aston Villa, met een 2-1 nederlaag als resultaat.

Het was de derde nederlaag op rij voor de ploeg van Pep Guardiola in alle competities en de negende in twaalf wedstrijden. Aston Villa klom door de overwinning over City naar de vijfde plaats in de Premier League.