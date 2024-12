Arsenal schuift Crystal Palace opzij en loopt uit op City, dat weer verliest

Woensdag stonden Arsenal en Crystal Palace ook al tegenover elkaar in de League Cup, toen in het Emirates Stadium. Die wedstrijd wel met 3-2 gewonnen door Arsenal, mede dankzij een hattrick van Gabriel Jesus.

De goals hadden de Braziliaan het nodige zelfvertrouwen gegeven. Jesus had in de competitie niet meer gescoord sinds januari, maar had er binnen het kwartier opnieuw twee in liggen. Tussendoor was Ismaïla Sarr trefzeker voor Palace en na twintig minuten had het al 2-2 moeten zijn, maar een fout van Arsenal-verdediger William Saliba werd niet afgestraft door Jean-Philippe Mateta.



Jesus was twee keer dicht bij weer een hattrick, maar vanuit zijn missers werd er wel gescoord: Kai Havertz en Gabriel Martinelli scoorden uit de rebound. Declan Rice zorgde van afstand nog voor het slotakkoord.

Wieffer maakt eerste voor Brighton

Brighton heeft op bezoek bij West Ham United een punt gehaald. Mats Wieffer, zette Brighton op voorsprong met zijn eerste in de Premier League, waarna Mohammed Kudus de gelijkmaker produceerde: 1-1.

Naast Wieffer speelde Brighton ook met Jan Paul van Hecke, Bart Verbruggen en Joël Veltman in de basis. Bij West Ham was Crysencio Summerville invaller.