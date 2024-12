Veldrijdster Schreiber verrast in Hulst, Brand en Pieterse komen tekort

"Ik heb er een woorden voor", zei Schreiber na afloop. "Ik had een goede start en plots had ik de leiding. Ik verwachtte dat iedereen wel terug zou komen. Maar een paar ronden voor het einde dacht ik: ik kan dit winnen. Toen werd ik heel nerveus."

Maar Schreiber hield de achtervolgende Brand en Pieterse achter zich. "Leiden van start tot finish is een sick gevoel. Daar ben ik trots op. Ik kan nu zeggen dat ik bij de toprijders in de cyclocross hoor."

Geen Van Empel

Wereldkampioen Fem van Empel was niet aanwezig. Ze meldde zich af voor de wedstrijd in Hulst, omdat zij bij een val tijdens de parcoursverkenning een knieblessure had opgelopen.

Later op zaterdag rijden de mannen ook nog de cross in Hulst. Mathieu van der Poel doet nog niet mee. Hij rijdt zondag zijn eerste veldrit van het seizoen in Zonhoven.