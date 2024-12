Verdriet en boosheid bij uitvaart drie gezinsleden Tarwekamp: 'Pijn is groot'

Het gezin woonde iets meer dan tien jaar in Nederland, aldus de familie in een verklaring die vanmiddag is verspreid. De ouders waren ''hardwerkende middenstanders", hun dochter Sofia een leergierig en initiatiefrijk kind dat "precies wist wat ze wilde worden: arts. Zodat ze levens kon redden", aldus de verklaring.

Alleen een achtjarige zoon overleefde de explosie. "Drie gezinsleden abrupt uit het leven gerukt. Een 8-jarig jongetje op slag wees", stelt de familie. "We zijn diepbedroefd dat drie lieve en onschuldige familieleden op deze onbeschrijfelijke manier zijn vermoord. Het is gewoon niet te bevatten", stelt de familie. "We kunnen het niet accepteren en de pijn is groot."

Golf van hulp

Tegelijkertijd memoreerde de familie de steun uit de buurt. "We voelen dat veel mensen met ons meeleven en dat biedt troost."

Ook burgemeester Van Zanen woonde de plechtigheid bij. "Li, Renai en Sofia zijn veel te vroeg uit het leven gerukt. Net als drie andere slachtoffers van de ramp aan de Tarwekamp", zei hij. "Zes kostbare en unieke levens zijn verloren gegaan. Ik ben er nog steeds kapot van."

"Als een warme deken spreidt zich een overweldigende golf van hulp en saamhorigheid uit over de getroffen families", vervolgde de Haagse burgemeester. "Ik hoop van harte dat die saamhorigheid uw familie de kracht geeft het leven weer op te pakken en verder te gaan".