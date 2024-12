Artsen kunnen niet alle slachtoffers van orkaan op Mayotte helpen

Een van de patienten in het ziekenhuis is de 54-jarige Saindou Mohamadi, die zijn arm brak en zijn enkel verstuikte door de storm die zijn huis verwoestte. Hij maakt zich grote zorgen over zijn familie. "Mijn moeder is ziek, ik ben ziek en mijn kind is ziek." Normaal is hij degene die thuis voor het eten zorgt, maar nu is er niets. Hij hoopt dat de overheid helpt door hen voedsel en een slaapplek te geven.

In het armste overzeese gebied van Frankrijk leven officieel zo'n 310.000 mensen, maar autoriteiten schatten dat er ook nog zo'n 100.000 migranten zonder verblijfsvergunning op Mayotte verblijven.

De Franse president Macron bracht donderdag een bezoek aan het rampgebied. Met hem reisden twintig artsen en verplegers mee. Hij bezocht het ziekenhuis en een getroffen wijk en maakte een rondvlucht boven het hoofdeiland.

Een overlevende liep deze week tussen het puin van haar verwoeste woning: