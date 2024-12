Camping Loenen sluit op oudejaarsdag, maar bewoners willen blijven

De deurwaarder is al langs geweest, van de week is zelfs het groen tussen de chalets weggehaald. De gemeente heeft bepaald dat camping De Marshoeve in Loenen op oudejaarsdag dichtgaat. Maar de helft van de bewoners weigert te vertrekken.

"Waar moeten we heen? We kunnen nergens terecht", zegt Anita Kerkhof-Klein Gotink bij Omroep Gelderland. Ze woont bijna tien jaar samen met haar man op De Marshoeve. "We strijden door tot het bittere eind."

In Loenen wordt een strijd gevoerd zoals die op meer plaatsen in Nederland plaatsvindt. Waar gemeenten permanente bewoning van vakantieparken jarenlang gedoogden, maar nu willen verbieden, willen de bewoners vaak blijven.

Onlangs mengde zich ook woonminister Mona Keijzer in de discussie: zij vindt dat gemeenten niet moeilijk moeten doen over de permanente bewoning van recreatiewoningen. "De grote woningnood vraagt om ook bestaande gebouwen en de bijbehorende omgeving zo optimaal mogelijk te benutten", schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Maar in Loenen lijken de kaarten geschud. "De gemeente heeft camping Marshoeve in Loenen gekocht", aldus de gemeente. "De camping ligt tegen de dorpskern van Loenen aan, en is daarmee een geschikte locatie voor nieuwe woningen en natuurgebied."

Anderhalf jaar oorlog voeren

In september kregen alle jaarplaatshouders een "formele opzeggingsbrief" met de opmerking dat ze uiterlijk 1 januari weg moeten zijn. Pakweg de helft van de 150 huurders pakte zijn biezen. Maar de andere helft is gebleven, ook nadat ze onlangs persoonlijk werden gedagvaard voor een juridische procedure die waarschijnlijk in januari begint.

Sommige huurders zien tienduizenden euro's in rook opgaan. Hun chalet raken ze aan de straatstenen niet kwijt. De gemeente biedt een vertrekvergoeding, maar die dekt de kosten niet.

Tot frustratie van Els Agelink (33), die na anderhalf jaar "oorlog voeren" met de gemeente haar chalet vorige week toch maar verkocht. "Ik word niet gehoord en blijf tegen muren aanlopen. Dit gaat ten koste van mezelf, ergens moet het ophouden. Ik ga voor zeker 25.000 euro het schip in. Dat had ik gespaard om straks een eigen huis te kunnen kopen. Dat zit er nu niet in, ik woon weer bij mijn ouders."

Onfatsoenlijk

Onfatsoenlijk, vindt Wil Hagen van de belangenvereniging De Marshoeve Gaat Door. "Waarom moet je die mensen er zo snel afjagen als je weet dat je niet eerder dan over een jaar of vier een schop in de grond kan steken? Laat ze toch zitten en langzaam op zoek gaan naar een andere woning", betoogt hij.

Maar vier jaar gaat de ontwikkeling niet duren, zegt wethouder Wenzkowski. In februari hoopt hij de plannen voor te leggen aan de gemeenteraad. "De eerste schop gaat waarschijnlijk eind volgend jaar, of begin van het jaar daarop de grond in."

Alle hens aan dek

De wethouder benadrukt dat De Marshoeve op 1 januari geen camping meer is. "We beperken de toegang tot het terrein voor mensen die daar niet wonen, of niks te zoeken hebben", aldus Wenzkowski.

Bewoners kunnen wel gas, water en elektra blijven gebruiken, in afwachting van de juridische procedure. "Het is alle hens aan dek", zegt bewoonster Anita Kerkhof-Klein Gotink.