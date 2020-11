Verdachten opgepakt voor megaroof uit Duits museum

Bij een grote politieactie in Duitsland zijn drie personen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een spectaculaire museuminbraak vorig jaar. Uit het museum Grünes Gewölbe in Dresden werden toen juwelen van onschatbare waarde gestolen.

Ruim 1600 politieagenten doen mee aan doorzoekingen op achttien plekken, in onder meer woningen, garages en voertuigen. De drie verdachten werden aangehouden in de Berlijnse wijk Neukölln. Het gaat om personen uit het zogeheten 'clan-milieu', de Duitse onderwereld.

"Clans zijn echt een hoofdpijndossier. Ze hebben totaal lak aan de wet en zijn in een constant kat-en-muisspel verwikkeld met de politie", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Het feit dat de politie vandaag met 1600 man uitrukt om nog geen 20 plekken te doorzoeken en drie man op te pakken, laat zien dat ze deze bendes erg serieus nemen."

Gespecialiseerd in spectaculaire diefstallen

Volgens Van de Hulsbeek zou het dit keer gaan om leden van de Remmo-clan, een beruchte Arabisch-Duitse familie die in Berlijn ook een deel van de drugshandel in handen heeft.

"Ze zijn ook 'gespecialiseerd' in spectaculaire overvallen. Begin dit jaar nog zijn nog drie Remmo-familieleden veroordeeld voor de roof van een 100 kilo zware gouden herdenkingsmunt uit het Bodenmuseum. Die munt is nooit teruggevonden, justitie gaat ervan uit dat die in stukken in verdeeld en doorverkocht."

Agenten zoeken nog naar de in Dresden gestolen juwelen, waar een tipgeld van 500.000 euro voor is uitgeloofd. Intussen neemt de politie gereedschap, kleding, computers en ander mogelijk bewijs materiaal in beslag. De verwachting is dat de actie de rest van de dag nog overlast veroorzaakt door heel Berlijn.