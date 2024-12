Van Barneveld wil dat iedereen weer over hem praat: ‘Spraakmakend zijn, daar draait het om'

Wanneer darter Raymond van Barneveld herinneringen ophaalt aan zijn laatste wereldtitel uit 2007, blijkt dat hij zijn humor en zelfspot nog niet is verloren. "Dat was op zwart-wit borden. Toen schreven we darts nog met sch", vertelt Barney met een glimlach.

"Als iemand toen had gezegd dat ik nooit meer wereldkampioen zou worden, had ik die persoon voor gek verklaard. Maar het is helaas nooit meer gebeurd."

Het is inmiddels achttien jaar na die laatste wereldtitel en vanavond begint de inmiddels 57-jarige Van Barneveld aan zijn 32ste wereldkampioenschap. In de tweede ronde speelt hij tegen de Engelsman Nick Kenny, maar met een nieuwe wereldtitel houdt eigenlijk niemand in de dartswereld serieus rekening.

Want waar Van Barneveld voorheen als grote man in het darts werd gezien, is hij nu slechts een van de velen. En dat doet pijn bij de Hagenaar.