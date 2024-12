Zestien lichtgewonden Tel Aviv na raketaanval Houthi's

Een raket afgevuurd door de Houthi-rebellen in Jemen is neergekomen in de Israëlische stad Tel Aviv. Daar zijn zeker zestien mensen lichtgewond geraakt, voornamelijk door rondvliegend glas van kapotte ramen. Ook raakten veertien mensen gewond toen ze tijdens het luchtalarm naar de schuilkelders renden.

Het Israëlische leger zegt dat verschillende pogingen om de raket te onderscheppen mislukten. De aanval was rond 04.00 uur en miljoenen mensen werden gewekt door het luchtalarm.

Inwoners vlakbij de plek van de inslag zeggen dat er erg weinig tijd zat tussen luchtalarm en de explosie: