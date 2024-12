Brobbey slaapt al maanden slecht in moeilijkste fase ooit: 'God moet zijn werk doen'

Aan het tafeltje naast Brobbey is Ajax Onder 19, met onder anderen ook Damián van der Vaart, zoon van Rafael, intussen begonnen aan de lunch. De talenten staan op de drempel van doorbreken op het hoogste niveau. Voor Brobbey is het alweer ruim vier jaar geleden dat hij zijn debuut maakte in het eerste. Wat kan hij met zijn ervaring meegeven aan deze generatie?

"Er waren geen drempels toen ik jeugdspeler was. Alles was top. Maar in de grotemannenwereld veranderen er dingen. Er komt druk bij kijken. Op momenten dat de druk hoog is moet je dicht bij jezelf blijven. En dicht bij de mensen die het echt met je menen."

Zijn oudere broers Samuel Brobbey, Derrick en Kevin Luckassen - tevens profvoetballers - zijn mensen op wie de Ajax-spits altijd kan terugvallen, net als zijn ouders. In de selectie van Ajax heeft hij veel aan Owen Wijndal en vooral Kenneth Taylor, met wie hij de opleiding doorliep.