'Verdachte Maagdenburg is Saudiër die zich van islam heeft afgekeerd'

Een halve dag na de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg is nog niet duidelijk wat het motief van de dader is geweest. De politie gaat ervan uit dat er geen medeplichtigen zijn. Een zoektocht in de binnenstad naar een tweede auto die met de aanslag te maken zou hebben, heeft niets opgeleverd.

De dader reed even na 19.00 uur in een zwarte BMW met hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt op de Alter Markt. Het was op dat moment druk, slachtoffers werden meters meegesleurd. Volgens de laatste informatie van Duitse media zijn er zeker vier doden en ruim 200 gewonden gevallen. De bestuurder is aangehouden.

"We weten nog niets over zijn motieven, we houden overal rekening mee", zei een woordvoerder van de politie gisteravond. De man is vannacht verhoord. Het is nog onduidelijk of hij een verklaring heeft afgelegd. Hoogstwaarschijnlijk zal de politie daar vandaag wat over zeggen.

50-jarige arts

Bekend is wel dat het gaat om een 50-jarige arts uit Bernburg, dat op 20 kilometer van Maagdenburg ligt. Hij zou in zijn woonplaats in een kliniek werken.

De politie heeft in Bernburg meerdere panden doorzocht: