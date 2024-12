Leden voormalige Griekse koningshuis erkennen na vijftig jaar republiek

Vijftig jaar nadat in Griekenland de monarchie werd afgeschaft hebben de leden van het voormalig koningshuis officieel het republikeinse staatsbestel van het land erkend. Ook hebben ze het Griekse staatsburgerschap aangevraagd.

In 1994 werd voormalig koning Constantijn II en zijn familieleden het staatsburgerschap ontnomen vanwege een geschil dat de familie had met de overheid. Constantijn weigerde afstand te doen van het recht op de troon voor zijn nakomelingen en van het voormalig koninklijk bezit. De laatste koning van Griekenland is vorig jaar overleden.

Het Griekse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de familieleden van de oud-koning deze week een verklaring hebben ondertekend waarin ze de republiek erkennen. Volgens Griekse media gaat het om tien leden van de familie, onder wie alle vijf de kinderen van Constantijn II.

Daarnaast hebben ze een nieuwe achternaam aangenomen: "De Grece", Frans voor "van Griekenland", de oorspronkelijke achternaam van de koning.

Naar de toekomst kijken

"Een historisch hangende kwestie wordt hiermee opgelost", zei een hoge ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken op de televisie. "Dit is een goed moment, omdat we een hoofdstuk uit het verleden afsluiten en we naar de toekomst kunnen kijken."

De monarchie in Griekenland werd in december 1974 afgeschaft na een referendum, waarin de bevolking massaal voor een republikeinse grondwet stemde. Dat gebeurde enkele maanden na de val van een zeven jaar durende militaire dictatuur.

Leden van de koninklijke familie leefden vervolgens lange tijd in ballingschap in Rome en Londen. In 2013 keerden ze terug naar Griekenland als privéburger.