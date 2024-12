Zware straffen geëist voor moord op Nederlandse marechaussee op Curaçao

Op Curaçao zijn zware straffen geëist tegen drie van de vier verdachten van de woningoverval waarbij adjudant van de Koninklijke Marechaussee Toon Brood om het leven kwam. Dat gebeurde in mei van dit jaar.

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om gekwalificeerde doodslag. Dat is een juridisch begrip waarbij doodslag wordt gepleegd om bijvoorbeeld een ander misdrijf te verhullen. Daar staat normaal zestien jaar voor, maar in deze zaak ziet het OM verzwarende omstandigheden.

De hoogste strafeis van 28 jaar was voor de negentienjarige Amon F., die ook betrokken was bij een moordzaak in 2023. Voor beide zaken werd een gecombineerde straf geëist. Aivano M. (22), die bekende het dodelijke schot te hebben gelost, hoorde twintig jaar tegen zich eisen.

De 25-jarige Claverzjion N. kreeg een strafeis van negentien jaar. Een vierde verdachte die als chauffeur fungeerde en geen wapen bij zich had, hoorde vijf jaar cel tegen zich eisen.

Verstijfd van angst

De bewuste nacht, op 31 mei, zaten Toon Brood en zijn vrouw Sonja vlak voor middernacht op de veranda een film te kijken toen ze een geluid in de woonkamer hoorden. Brood ging kijken en werd na een korte worsteling met de daders neergeschoten. Zijn vrouw werd hardhandig vastgegrepen en bedreigd met een vuurwapen.

De overvallers doorzochten de woning, tot in de slaapkamer van hun nu twaalfjarige zoon, die zich slapend hield, maar verstijfd was van angst toen de daders zijn matras optilden om zelfs daar te zoeken naar waardevolle spullen. De overvallers gingen er uiteindelijk vandoor met sieraden, telefoons, een spelcomputer en de auto van het gezin. Brood bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.

Nachtmerrie

De publieke tribune van de rechtszaal in Willemstad was gevuld met collega's van Brood, die steun boden aan zijn vrouw en hun zoon. Het gezin was speciaal vanuit Nederland naar Curaçao gekomen voor de rechtszaak.

De zoon verliet de zaal na een uur omdat het te emotioneel werd om de verdachten opnieuw te zien. Ook Sonja had het moeilijk, vooral toen de officier van justitie de impact van de gebeurtenissen beschreef.

In haar slachtofferverklaring omschreef ze de overval als een 'nachtmerrie'. Ze vertelde hoe het gezin naar Curaçao kwam om het land veiliger te maken. "Toon was teamleider bij de grensbewaking, deze jongens kenden geen grenzen, jullie gaan letterlijk over lijken", richtte zij zich tot de vier.

"Mijn lichaam denkt nog steeds dat er een tweede schot komt," zei Sonja, die zich ook in Nederland nog altijd onveilig voelt. Ze noemde de daders "gewetenloos" en sprak de hoop uit dat gerechtigheid zal zegevieren: "Ik hoop dat het met hulp goedkomt met ons."

Vergiffenis vragen

De verdachten verklaarden dat het niet hun intentie was om de situatie te laten escaleren. Aivano M. wilde om vergiffenis vragen, maar dacht dat dat niet geaccepteerd zou worden.

Vanwege het kerstreces wordt de zaak formeel op 8 januari gesloten. Uitspraak is dan drie weken later, op 29 januari.