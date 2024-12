Oud-informateur Van Zwol: Wilders had premier moeten worden

De onderhandelaars wilden het strengste asielbeleid ooit. Van Zwol zegt dat hij daarbij "zeker heeft meegedacht" over het omstreden noodrecht. "Vanuit het idee: deze partijen willen scherper aan de wind varen op asiel. Dat stond ook in hun verkiezingsprogramma's. We moeten ons ook realiseren dat de afgelopen vijftien jaar bewindslieden van uiteenlopende partijen niet uit de voeten konden met de bestaande instrumenten. Dus dat dan aan tafel de politieke wens is om te kijken wat wél kan, dat vind ik wel navolgbaar."

Bij de Raad van State, waar Van Zwol adviseert over wetsvoorstellen, hebben collega's hem hier wel op aangesproken. "Maar dan krijgen ze van mij het antwoord dat ik de kritiek begrijp en serieus neem, maar dat het ook politiek noodzakelijk is hierover door te praten".

Volgens van Zwol is het uiteindelijk een politiek besluit geweest om het noodrecht niet door te zetten, maar hij denkt nog steeds dat het juridisch wél had gekund.

Noodgreep

Dat Van Zwol uiteindelijk ook formateur werd, was "een noodgreep". Als formateur werd hij verantwoordelijk voor het samenstellen van het kabinet. "Op een gegeven moment was 's nachts het hoofdlijnenakkoord klaar, maar er was nog geen formateur en beoogd premier. Toen was het een noodgreep dat ik de resterende paar weken als formateur voor mijn rekening zou nemen. Gewoon, in alle eerlijkheid, om te voorkomen dat er eigenlijk een rommelige en onduidelijke situatie zou komen."

Ook dat was een spannende periode, zegt Van Zwol. Hij wil niet zeggen hoeveel mensen er precies benaderd zijn om premier te worden, maar het zit "dichter bij de vijf waar het AD over publiceerde, dan de vijftien die de Telegraaf noemde".

Over het nieuwe kabinet wil Van Zwol weinig kwijt. "Het is veel te vroeg om daar stellige uitspraken over te doen. En ik wil ook oppassen om als oud-informateur de beste stuurman aan wal te spelen met al te veel commentaar."

Al in de eerste weken van het nieuwe kabinet bleek de verhouding tussen Schoof en Wilders ingewikkeld: