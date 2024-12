VVD en SP: bestrijding vrouwelijke genitale verminking moet beter, met meldplicht

Een van de weinige zaken over vrouwelijke genitale verminking kwam op gang na aangifte van vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom (FFF). Die zaak ging niet over het uitvoeren, maar over het aanprijzen ervan.

Het Openbaar Ministerie eiste 80 dagen taakstraf of 14 dagen hechtenis tegen een docent van de Haagse As-Soennah-moskee. Maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken, omdat de rechter zijn uitspraken geen oproep tot geweld tegen vrouwen vond.

"Die vrijspraak is onherroepelijk", zegt een woordvoerder van het OM tegen de NOS. "Wij zien geen kans bij een cassatie, want de Hoge Raad oordeelt alleen of het proces juridisch goed is verlopen. Bewijzen worden niet opnieuw gewogen."

Een andere zaak waarbij FFF betrokken was, strandde ook. FFF eiste dat de burgemeester van Den Haag handhavend zou optreden tegen dezelfde As-Soennah-moskee, omdat daar predikers en docenten het besnijden van vrouwen hadden aangeprezen. De burgemeester vond de bevoegdheden uit de Gemeentewet om in te grijpen als de openbare orde in gevaar is niet van toepassing.

Hij kreeg gelijk van de rechter, die zei "dat het belijden van een godsdienst of levensovertuiging in gebouwen als een kerk of een moskee grondwettelijk wordt beschermd", zoals in artikel 6 van de Grondwet staat. De Gemeentewet gaat niet verder dan de Grondwet, was het oordeel.

Raad van State

Ook de Raad van State gaf de burgemeester deze maand gelijk. Dat leidde tot vragen, verontwaardigde reacties en onbegrip, onder meer bij columnisten en op sociale media.

Telegraaf-columniste Assita Kanko, tevens Belgisch Europarlementariër, noemt de uitspraak "als overlevende een klap in het gezicht". Zij vindt dat er sprake is van het aanzetten tot geweld. "Deze oproep kan families aanzetten om meisjes tijdens vakanties genitaal te verminken."

Zelden krijgt de Raad van State zulke hevige reacties op een uitspraak. "Uiteraard is de Raad van State niet voor vrouwelijke genitale verminking", licht een woordvoerder toe. "Deze uitspraak ging zuiver over het bestuursrecht: een burgemeester mag alleen ingrijpen als de openbare orde in het geding is en dat was onvoldoende onderbouwd."

Verkeerde adres

De advocate van FFF, Janina Hamann, is teleurgesteld over de uitspraak. "Het is de eerste keer dat via het bestuursrecht aan een burgemeester werd gevraagd iets tegen dergelijke oproepen te doen. Maar de rechters vonden dat we aan het verkeerde adres waren", zegt Hamann.

Zij kreeg het advies het via de burgerlijke rechter te proberen. "Maar een civiele zaak betekent niet dat de burgemeester achterover kan leunen. Het is ook niet aan de Raad van State om zich over een mogelijke civiele zaak uit te laten."

VVD-Kamerlid Becker zegt dat lokale bestuurders wel degelijk behoefte hebben aan een juridische mogelijkheid om in te grijpen. "Als de Gemeentewet niet werkt, wat dan wel?" Zij wil een manier vinden waardoor vrouwelijke genitale verminking, door deskundigen en internationale organisaties vooral een cultureel gebruik genoemd, niet meer onder de vrijheid van religie valt.

Ook SP-Kamerlid Dobbe noemt de juridische mogelijkheden ineffectief. "Je kunt nu concluderen dat je dit straffeloos kunt doen. Dat dit niet zo voort kan gaan is duidelijk."