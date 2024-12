Aanslag kerstmarkt Maagdenburg: dit weten we over toedracht, slachtoffers en dader

Acht jaar en een dag na aanslag op de kerstmarkt in Berlijn was er gisteravond opnieuw een aanslag op een kerstmarkt, nu in Maagdenburg. Zeker twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, omdat een aantal van de ruim 60 gewonden er slecht aan toe is.

Dit is wat we nu weten over de aanslag, de slachtoffers en de dader.