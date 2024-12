Mijn 2024 | Van den Brom hoopvol na rampjaar: 'Vitesse keert met mij terug in eredivisie'

Nuchter, realistisch en soms ook met een lach kijkt de trainer terug op het bijzondere jaar. Bang dat de 58-jarige trainer na zijn aanstelling weer snel thuis zou komen te zitten, omdat de club zou ophouden met bestaan, is hij naar eigen zeggen nooit geweest.

"Ik ben altijd goed op de hoogte gehouden. Daardoor ben ik blijven hopen dat het goed zou komen. Ik heb nooit, nooit, nooit getwijfeld dat het wel eens over zou kunnen zijn met Vitesse. Al werd dat geloof wel zwaar op de proef gesteld."

Want pas op 3 augustus, een week voor de start voor de competitie, werd de licentie veiliggesteld. "Toen ik dat verlossende nieuws hoorde, was ik thuis aan het barbecueën met vrienden. Dat werd een superleuke avond. De champagne werd opengetrokken en die smaakte toen nog lekkerder."

Maar alle vreugde moest snel aan de kant geschoven worden. "We waren namelijk nog helemaal niet klaar voor de competitie. In de laatste week moesten we nog 12 spelers vastleggen bijvoorbeeld. Het waren echt hele pittige maanden. Ik ben hier een half jaar, maar het voelt als veel langer."

Het afhaken van Guus Franke

De volgende scène van de Hollywoodfilm had in oktober gedraaid kunnen worden. Een van de hoofdrolspelers in het reddingsplan van Vitesse, zakenman Guus Franke, haakte af als potentiële nieuwe eigenaar van de club.

Van den Brom is als trainer bij Vitesse ook betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe eigenaar. Daarom had hij ook veelvoudig en goed contact met Franke. Teleurstelling overheerst dan ook nog steeds over het feit dat de ondernemer niet de nieuwe clubeigenaar is geworden. Maar de Amersfoorter koestert geen wrok.

"Ik kan namelijk niet oordelen over waarom hij is afgehaakt. Zo'n deal gaat niet over een pak melk, hè? Maar het was een droomscenario geweest als het was doorgegaan, want Guus is supporter van Vitesse."