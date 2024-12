Explosie bij appartementencomplex Vlaardingen

In Vlaardingen is vannacht een explosie geweest bij een appartementencomplex. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Volgens ooggetuigen was er rond 3.10 was een grote knal te horen. De klap heeft wel voor veel schade gezorgd. Meerdere woningen raakten beschadigd. Op beelden is te zien dat de deur van het complex in Vlaardingen eruit is geblazen.

Een tiental bewoners moest ook vanwege de explosie naar buiten. De hulpdiensten zijn in grote getalen aanwezig bij het appartementencomplex aan de Robert Schumanring.