Huis van Afgevaardigden keurt wetsvoorstel goed om shutdown te voorkomen

Zowel de Democraten als de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben een wetsvoorstel goedgekeurd over overheidsuitgaven. Dat gebeurde vlak voor een dreigende shutdown die delen van de overheid kan stilleggen. De Democraten en Republikeinen moesten dus onder tijdsdruk gezamenlijk afspraken maken over het federale budget om de dreigende shutdown te voorkomen.

De Democraten en Republikeinen moesten gezamenlijk afspraken maken over het federale budget om de overheidsdiensten te financieren tot 14 maart. Zo is er afgesproken dat er 100 miljard euro beschikbaar wordt gesteld voor staten die zijn getroffen door natuurrampen en is er 10 miljard dollar gereserveerd voor financiële steun aan boeren. Het wetsvoorstel werd goedgekeurd met 366 stemmen voor en 34 tegen.

Het wetsvoorstel voor de uitgaven gaat nu naar de Senaat, waar het moet worden goedgekeurd voordat het naar het Witte Huis gaat. President Joe Biden heeft al laten weten het voorstel over de overheidsuitgaven te steunen.

Senaat aan zet

De Democraten in de Senaat hebben nog tot middernacht (lokale tijd) om het voorstel goed te keuren. Er wordt verwacht dat de Senaat akkoord gaat, maar de uiteindelijke stemming blijft onzeker door mogelijke bezwaren van zowel Republikeinen als Democraten in de Senaat.

Als er voor middernacht geen akkoord is, dreigen delen van de overheid alsnog te sluiten. Dat kan ertoe leiden dat honderdduizenden ambtenaren vlak voor de feestdagen zonder salaris thuis moeten blijven en dat musea en nationale parken tijdens de kerstvakantie gesloten blijven.

De eis van aankomend president Donald Trump om de Amerikaanse schuldenlimiet te verhogen, werd door het Huis van Afgevaardigden afgewezen. Trump pleit er echter voor om het schuldenplafond helemaal af te schaffen. Het schuldenplafond is een wettelijk vastgestelde limiet die bepaalt hoeveel de federale overheid mag lenen.