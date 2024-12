Olympisch tafeltennisster en moeder Eerland voelt zich genegeerd door NOC*NSF

De meest succesvolle Nederlandse tafeltennisster aller tijden, de inmiddels 63-jarige Bettine Vriesekoop, kwam in drie olympische deelnames niet verder dan de kwartfinales. Eerland werd op de Spelen drie keer negende, tweemaal in het enkelspel en eenmaal in teamverband.

Het stopzetten van de financiering is voor Eerland de laatste druppel. Ze was sinds haar zwangerschap al gebrouilleerd geraakt met de sportkoepel. Ze vroeg om begeleiding bij haar terugkeer, maar die kreeg ze niet. "Toen dacht ik: oké, ik sta er alleen voor."

Topsportstatus of niet, de Spelen van 2028 in Los Angeles blijven het doel. "Na mijn zwangerschap ben ik in één jaar teruggekomen", zegt Eerland, die nog budget heeft voor twee toernooien in januari. Als ik een stapje terug moet zetten om sponsoren te regelen, dan is die tijd er."

Ze is een rolmodel voor topsporters die moeder zijn, zegt ze, en mist de erkenning van NOC*NSF daarvoor. "Ik vind dat ik het strijden waard ben. Ik ben teruggekomen als moeder en heb bijna zeventig procent van mijn wedstrijden gewonnen."

"Ik heb het supergoed gedaan. Als het niet lukt, dan kan ik mezelf in de spiegel aankijken en denken: ik ben vechtend ten onder gegaan."