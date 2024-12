Faber dwingt gemeenten niet om aan norm voor opvang asielzoekers te voldoen

Toekomst spreidingswet

De spreidingswet is sinds februari van kracht en uiterlijk 1 november moesten gemeenten hun opvangplannen via de provincies indienen bij minister Faber.

Het kabinet wil zo snel mogelijk van de wet af. Het is wel de vraag of de Eerste Kamer akkoord zal gaan met het schrappen van de wet. Begin dit jaar stemde dezelfde senaat in met de wet. Bovendien heeft de huidige coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB geen meerderheid in de Eerste Kamer.