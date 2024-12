Reijnders steelt weer de show, Nederlander helpt Milan aan zege bij Hellas Verona

Tijjani Reijnders heeft met zijn vierde competitietreffer van het seizoen AC Milan aan een uitzege geholpen bij Hellas Verona. De Oranje-international maakte de enige en dus de winnende goal voor de topclub uit Milaan: 0-1.

Reijnders maakte de treffer ongeveer tien minuten na rust toen hij op de rand van het strafschopgebied werd aangespeeld door zijn ploeggenoot Youssouf Fofana. De middenvelder twijfelde geen moment en besloot meteen uit te halen. De bal vloog in de verre hoek binnen, doelman Lorenzo Montipò van Verona was kansloos.

De Nederlander is dit seizoen in vorm. Naast zijn vier competitietreffers maakte Reijnders ook al drie goals in de Champions League. Hij was ook één keer trefzeker in de Coppa Italia. Bij het Nederlands elftal scoorde Reijnders daarnaast twee keer in de laatste vijf interlands.

AC Milan kruipt door de zege bij Verona naar de zevende plaats op de ranglijst. De ploeg van Paulo Fonseca staat na zestien speelronden elf punten achter koploper Atalanta.