Van Gerwen simpel naar derde ronde WK darts, De Zwaan spreekt over stoppen na nederlaag

Michael van Gerwen is de jacht op een vierde wereldtitel begonnen met een 3-0 zege op Engelsman James Hurrell, de nummer 89 van de wereldranglijst. De drievoudig kampioen mocht vanwege zijn hoge ranking op de ranglijst (derde) de eerste ronde overslaan.

De Vlijmenaar treft in de derde ronde Brendan Dolan uit Noord-Ierland of Lee Lok-Yin uit Hongkong. Eerder op de dag plaatsten Wessel Nijman en Alexander Merkx zich voor de tweede ronde. Jeffrey de Zwaan werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitser Florian Hempel.

Van Gerwen worstelt al langere tijd met zijn vorm en won dit jaar geen enkel belangrijk tv-toernooi, de zogenaamde majors. Zijn laatste wereldtitel pakte hij in 2019. In een poging de vormcrisis te bezweren, trainde hij in aanloop naar dit WK meer en intensiever dan normaal.

'Wedstrijd voor kerst niet verliezen'

"Ik heb gruwelijk veel druk op mezelf gezet om deze wedstrijd door te komen. Ik heb er hard voor moeten werken, maar dat is alleen maar fijn. Iedereen weet: de eerste wedstrijd voor kerst wil je niet verliezen, dus dat is altijd lastig. Maar ik denk dat ik het juiste heb gedaan."

Komt de vorm eraan? "Ik denk dat andere toppers tot nu toe dit niveau van mij nog niet hebben gehaald. Dus zo slecht was het niet. Ik heb het juiste gedaan. Niet meer, niet minder. het belangrijkste is de winst natuurlijk. Vanuit daar vertrouwen putten voor volgende."

Aan het begin van zijn eerste WK-partij leken de extra trainingsuren zich uit te betalen. Van Gerwen was in de eerste set foutloos op de dubbels en pakte eenvoudig de set af die Hurrell was begonnen.

Shanghai

Van Gerwen pakte de set door een score van 120 uit te gooien via de triple-20, enkele twintig en dubbel-20, een zogenoemde Shanghai-finish. De tweede set opende hij met een 110-finish, in een leg die hij in elf pijlen wegpoetste.