Bayern zet Leipzig op afstand met ruime zege, na afloop minuut stilte voor Maagdenburg

FC Bayern heeft in de laatste wedstrijd van het kalenderjaar een aanval van RB Leipzig afgeslagen. De koploper van de Bundesliga won in de eigen Allianz Arena met 3-1 van de nummer vier, die zo verzuimde Bayern tot op drie punten te naderen.

Trainer Vincent Kompany wilde zijn Bayern vol vuur aan de aftrap zien, nadat vorige week de ongeslagen status verspeeld werd in Mainz. De 38-jarige Belg kon zijn geluk niet op toen het na 28 seconden al 1-0 stond, omdat Jamal Musiala optimaal profiteerde toen Willi Orbán in de fout ging en de bal achterin verspeelde.

Snelste gelijkmaker ooit

Een goede minuut later was het aan de andere kant ook raak. Loïs Openda vloog er op de flank vandoor en bediende met een lage voorzet spits Benjamin Sesko, die voor de snelste 1-1 in de Bundesliga-historie zorgde. Nooit eerder scoorden beide ploegen zo vroeg in een wedstrijd in de Duitse competitie.