Dordrecht blijft thuis ongeslagen, doelpuntenfestijn bij Jong PSV-Vitesse (6-4)

FC Dordrecht heeft op het nippertje de eerste thuisnederlaag in ruim dertien maanden kunnen afwenden. De Schapenkoppen kwamen tot drie keer toe terug van een achterstand en speelden door een doelpunt van Dean Zandbergen in de 88ste minuut gelijk tegen FC Eindhoven: 3-3.

Dordrecht is nu 21 thuiswedstrijden op een rij ongeslagen, een verbetering van het clubrecord uit het seizoen 1957/1958. In november vorig jaar was Jong PSV de laatste uitploeg die wist te winnen op de Krommedijk.

Met het gelijkspel laat Dordrecht wel de kans liggen om in punten gelijk te komen met koploper Excelsior, dat later dit weekend in actie komt.

SC Cambuur (zesde) en FC Emmen (zevende) verloren meer terrein. Cambuur ging door twee late tegentreffers onderuit tegen Jong AZ (0-2), Emmen verloor op eigen veld FC Den Bosch.