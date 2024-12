22 jaar cel voor moord op Daan Mellée in Enschede

De rechtbank heeft een man en een vrouw veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op Daan Mellée in Enschede. Volgens de rechtbank hebben de twee samen de moord beraamd en die "meedogenloos en koelbloedig" uitgevoerd. Een derde verdachte is vrijgesproken.

De vrouwelijke veroordeelde is de 38-jarige Debbie G., de toenmalige partner van het slachtoffer. De andere hoofdverdachte, Daniël V. (41), was bevriend met G.

De 26-jarige Mellée werd in juli 2018 dood aangetroffen in de woning van G., waar hij met haar samenwoonde. Hij was van dichtbij met meerdere schoten om het leven gebracht.

Dna op kogelhulzen

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat G. opdracht gaf voor de moord en dat V. de trekker overhaalde.

Zo is op de kogelhulzen die bij het lichaam zijn gevonden dna aangetroffen van G.. Op een andere kogelhuls werd ook het dna van de schutter gevonden.

'Eigen rechter gespeeld'

Volgens de rechters is de moord uit wraak gepleegd omdat Mellée en G. eerder die nacht ruzie hadden, waarbij hij haar mishandelde. Erna zei ze dat ze wel twee vrienden kende die bereid waren Mellée om te brengen, meldt de regionale omroep Oost.

G. schakelde de hulp in van haar vriend V., die Mellée daarop in zijn bed doodschoot. "De verdachten hebben daarmee voor eigen rechter gespeeld. Dat mag en zal niet getolereerd worden", aldus de rechtbank.

Medeverdachte vrijgesproken

De straffen vallen hoger uit dan de 19 jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechters lieten daarbij zwaar meewegen dat de twee hun betrokkenheid altijd hebben ontkend en geen verantwoordelijkheid namen voor hun daden.

Daarnaast neemt de rechtbank het de twee kwalijk dat zij geen opening van zaken hebben gegeven, waardoor de nabestaanden van het slachtoffer met veel vragen blijven zitten.

De derde verdachte, een 43-jarige man tegen wie het OM negen jaar cel had geëist voor medeplichtigheid, is vrijgesproken. De rechters oordeelden dat er onvoldoende bewijs is en dat hij niet had kunnen weten dat G. en V. van plan waren Mellée om het leven te brengen.