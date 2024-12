Celstraffen voor acht betrokkenen bij onthoofding Franse leraar Samuel Paty

Onder de acht verdachten bevinden zich vrienden van de dader. Zij zouden hem geholpen hebben met het aanschaffen van wapens. Verder zou een van de verdachten lid zijn van een terroristische organisatie.

De zes tieners werden veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de aanslag. Zij kregen voorwaardelijke celstraffen. De rechter achtte vijf van hen schuldig aan het volgen van de geschiedenisdocent en het aanwijzen van de leraar aan de dader.

De zesde tiener heeft gelogen over de desbetreffende les. Ze was niet bij de les, maar had tegen haar vader gezegd dat ze kritiek had geuit en daarom was geschorst. Ook zei ze dat Paty alle moslims had verzocht het lokaal te verlaten voor hij de cartoons liet zien. Haar vader plaatste een video online met deze leugen en riep op tot actie tegen de leraar. In een reeks berichten noemde hij ook het adres van de school in Conflans Saint-Honorine.

Eerbetoon

De moord is inmiddels ruim vier jaar geleden, maar de onrust onder Franse leraren is niet minder geworden. Franse leraren worden aan de lopende band bedreigd.

Naar aanleiding van de onthoofding van Paty voerde Frankrijk een nieuwe wet in tegen moslimextremisme. Ook wordt het bedreigen van ambtenaren zwaarder bestraft. Iemand riskeert drie jaar cel als die privégegevens van iemand online zet, waardoor diegene gevaar loopt. Dit is het zogeheten 'Samuel Paty-artikel'.

De afgelopen jaren werd Paty op verschillende manieren geëerd. Hij kreeg onder meer postuum de hoogste Franse onderscheiding, de Légion d'Honneur en er werden verschillende scholen naar hem vernoemd.