Winnende goal PEC onterecht afgekeurd vanwege buitenspel bij corner: 'Schandalig'

Een mogelijk winnende treffer van PEC Zwolle is vrijdagavond in de slotfase onterecht afgekeurd, zo bevestigt de KNVB. Daardoor liep de ploeg van Johnny Jansen vrijdagavond bij RKC Waalwijk een waarschijnlijke zege mis en bleef het bij 1-1 in Waalwijk.

In de slotminuut van de officiële speeltijd schoot Nick Fichtinger een afgeslagen bal in het doel, maar de VAR keurde de treffer af wegens buitenspel. Dat had niet gemogen, bevestigde de voetbalbond later.

"Ik ben echt woest", zegt PEC-trainer Johnny Jansen. "Dit lijkt nergens op. Dit is schandalig. Die gasten hebben toch een boek met regels naast hun liggen? Daar kunnen ze toch in kijken en zien dat je bij een cornerbal niet buitenspel kan staan. Deze gasten worden daarvoor betaald toch? Dit is echt schandalig"