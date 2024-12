Miljoenenboete voor Van der Valk-telgen: 'manipuleerden prijs Ebusco-aandelen'

Het investeringsbedrijf van de broers Bas en Bob van den Nieuwenhuijzen heeft een boete gekregen van 3 miljoen euro. De onderneming heeft zich schuldig gemaakt aan het opdrijven van de koers van elektrischebussenbedrijf Ebusco, meldt toezichthouder AFM.

Bas en Bob van den Nieuwenhuijzen zijn zonen van de omstreden 'bedrijvendokter' en zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen. Hun moeder is een telg uit de hotelfamilie Van den Valk. De broers zijn samen met een neef zelf ook eigenaar van enkele hotels in Nederland, in Duitsland en op Curaçao.

Met hun bedrijf VDVI BV (voorheen: Van der Valk Investments BV) hadden de twee broers ruim 23 procent van de aandelen in de kwakkelende bussenbouwer in handen. In september 2022 besloten ze een fors deel daarvan te verkopen. Maar terwijl hun bank op zoek ging naar kopers, kocht de bv juist weer nieuwe plukjes aandelen op.

Die aankopen dreven de prijs van het aandeel van Ebusco op. Dat zorgde ervoor dat het grote pakket aandelen dat de broers wilden verkopen meer waard werd.

Verstoord

"Met haar handelsgedrag heeft VDVI de natuurlijke verhouding van vraag en aanbod ten aanzien van het aandeel Ebusco op Euronext Amsterdam verstoord", schrijft de toezichthouder over de handel op de Amsterdamse beurs. "De koers die ontstond door de aankopen reflecteerde daarmee niet meer de werkelijke waarde van het aandeel."

Het bedrijf van de broers heeft bezwaar aangetekend tegen de boete. De bv betwist de overtreding. Het effect van de aankooptransacties zou verwaarloosbaar zijn geweest.