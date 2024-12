OM vervolgt bedrijf in Eerbeek dat bodem vervuilt met staalslakken

Milieuschade

In 2022 constateerde het RIVM dat staalslakken leiden tot milieuschade. Als de staalslakken in contact komen met water, komen "vrijwel alle denkbare zware metalen" vrij. Ook kan de milieuschade door het uitlekken of 'uitlogen' van zware metalen nog tientallen jaren aanhouden, aldus het RIVM.

Daarom concludeerde het instituut dat "alles in het werk moet worden gesteld" om contact van staalslakken met regen of grondwater te voorkomen.