Automobilist rijdt in op kerstmarkt Maagdenburg

Op de kerstmarkt in de Duitse stad Maagdenburg is een automobilist ingereden op een groep mensen. De bestuurder is aangehouden. Meerdere Duitse media spreken van een aanslag.

De lokale zender MDR meldt op basis van de politie dat er zeker één dode is. Meerdere mensen zijn gewond geraakt.

De auto reed naar verluidt recht in op het publiek in de richting van het stadhuis. Er gaan beelden rond op sociale media waarop te zien is dat er mensen op de grond liggen.

Een woordvoerder van de deelstaatregering van Saksen-Anhalt zou hebben bevestigd dat het gaat om een aanslag.

De organisator van de kerstmarkt heeft mensen opgeroepen de binnenstad van Maagdenburg te verlaten. De premier van de deelstaat is onderweg naar Maagdenburg, meldt de MDR.