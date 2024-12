Aanslag op kerstmarkt Maagdenburg: automobilist rijdt in op publiek

Volgens ooggetuigen die spraken met de lokale krant Mitteldeutsche Zeitung reed de bestuurder in een zwarte SUV. Hij reed door afzettingen om de markt op te komen en ging toen zigzaggen, ogenschijnlijk om zo veel mogelijk slachtoffers te maken, zeggen ze. Toen hij probeerde om te keren, werd hij door politieagenten tegengehouden en gearresteerd.

De krant Die Welt meldt op basis van veiligheidskringen dat de arrestant een man uit Saudi-Arabië is, geboren in 1974. Volgens de autoriteiten in Saksen-Anhalt gaat het om een arts die sinds 2006 in Duitsland woont en een permanente verblijfsvergunning heeft. Hij zou alleen hebben gehandeld.

De man zou de auto kort voor de aanval hebben gehuurd. Hij stond bij de Duitse autoriteiten niet bekend als islamist. De politie van Saksen-Anhalt vraagt getuigen om foto's en video's te uploaden in het informatieportaal.

De verdachte woont in Bernburg. Na de aanslag heeft de politie in die plaats een inval gedaan in een woning. Er is niet bevestigd dat dat de woning is van de verdachte.

Beelden van de arrestatie van de vermoedelijke dader: