Italiaanse vicepremier Salvini vrijgesproken na tegenhouden migrantenschip

De rechtbank in Palermo heeft de Italiaanse vicepremier Salvini vrijgesproken. Hij stond voor de rechter omdat hij in 2019, toen hij nog minister van Binnenlandse Zaken was, niet toestond dat een schip met migranten afmeerde op het eiland Lampedusa.

Aan boord waren 147 migranten, die waren gered op de Middellandse Zee. Door de weigering van Salvini om hen toe te laten bleef het schip bijna drie weken op zee dobberen voordat ze aan wal konden gaan. Dat gebeurde pas nadat justitie beslag had laten leggen op het schip, omdat het beleid van Salvini in strijd was met het internationale recht.

De aanklager had zes jaar cel geëist tegen Salvini.