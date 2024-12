Israëlische historicus documenteert oorlogsmisdaden in Gaza: 'Dit is genocide'

Of Israël genocide pleegt in Gaza is over het algemeen geen discussie die in Israël zelf wordt gevoerd. Veel Israëliërs herinneren zich 7 oktober 2023 - de dag dat Hamas aanviel - als de dag van gisteren. De focus ligt vooral op het terugkrijgen van de gijzelaars, en Israëlische media berichten niet of nauwelijks over wat er zich in Gaza afspeelt.

Toch is er heel langzaam iets aan het veranderen in het publieke debat, zegt historicus Lee Mordechai. Hij documenteert wat zich in Gaza afspeelt door foto's, video's, artikelen en rapporten te verzamelen in een database.

"Het begon als een soort dagboek, omdat ik merkte dat er een groot verschil zat tussen hoe er in Israël naar de oorlog werd gekeken en hoe de rest van de wereld ernaar keek." Maar inmiddels is de database een enorm document met zo'n 1500 links, online open voor publiek.

Mordechai: "In het begin vond ik niet dat het om genocide ging, maar dat veranderde naarmate ik meer zag en las. Want als je één voorbeeld ziet dan denk je: dit is verschrikkelijk, maar je kan het proberen uit te leggen als een incident. Maar dan zie je meer en meer en meer voorbeelden. Je kan dan niet meer zeggen dat het om een oorlogsmisdaad gaat, het is meer dan dat."

Vernedering en mishandeling

De voorbeelden die in de database staan heeft hij onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals etnische zuivering en dehumanisering van Palestijnen. Zo staan er linkjes in naar foto's en video's waarin Israëlische militairen Palestijnen vernederen en mishandelen.

Maar er zijn ook beelden van uithongering of het doden van ongewapende mensen. Zoals een video van Palestijnse vrouwen en kinderen die proberen te vluchten naar veiliger gebied. Met witte vlaggen lopen ze in een groep over straat, dan klinkt er een harde knal. Een vrouw valt levenloos neer op de grond en het jongetje dat aan haar zijde liep, rent weg richting andere volwassenen.