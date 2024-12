Russische centrale bank komt met rente-verrassing, na oproep van Poetin

De Russische centrale bank gaat de rente toch niet verder verhogen. Dat is een verrassende stap: de afgelopen tijd werd de rente keer op keer verhoogd om de stijgende inflatie in de kwakkelende Russische economie tegen te gaan.

Verwacht werd dat de rente morgen zou stijgen naar 23 procent, maar die blijft staan op 21 procent. Het besluit volgt op een oproep van president Poetin. Hij noemde de hoge inflatie gisteren "een alarmerend signaal" en sprak zich uit voor een gebalanceerd rentebesluit.

De eerdere verhogingen hebben al het een en ander gedaan voor het afkoelen van de economie, legt centralebankvoorzitter Elvira Nabioellina uit. "We hebben wat tijd nodig om te zien hoe de economie zich aanpast aan de nieuwe condities. Daarom nemen we een pauze met de renteverhogingen."

Peperdure hypotheken

Dat zal niet alleen voor Poetin een kleine opluchting zijn. Ook Russische ondernemers en Russische burgers voelen de gevolgen van de steeds hogere rente.

De hoge rente is bedoeld om de hevige prijsstijgingen in bedwang te houden. De inflatie is inmiddels opgelopen tot zo'n 11 procent. Het idee is dat mensen minder uitgeven bij een hogere rente, omdat lenen duurder is. En daardoor worden de prijzen niet langer opgestuwd.

Maar leningen zijn inmiddels zo duur dat het ondernemers in de problemen brengt. Bovendien zadelt het huizenkopers op met peperdure hypotheken. Sommige hypotheekaanbieders rekenen al 36 procent rente voor een nieuwe lening. Bij een lening van 150.000 euro komt dat neer op 54.000 euro per jaar aan alleen rente.

Andere knoppen

Volgens Poetin had de centrale bank ook aan andere knoppen kunnen draaien om de inflatie in toom te houden. Ook omdat de prijsstijgingen niet alleen het gevolg zijn van een hoge vraag. De westerse sancties en een slechte oogst zorgen ook voor schaarste die de prijzen opdrijft.

De prijzen van bijvoorbeeld komkommers stegen daardoor in december binnen één week met 10 procent, aldus persbureau Reuters.

Die prijzen zullen voorlopig nog wel verder stijgen, laat de centrale bank vandaag weten. Zeker nu ook de rem van een hogere rente niet wordt ingezet. Het risico daarvan is dat de inflatie uiteindelijk zal leiden tot stagflatie: een stagnatie van de economie samen met een hoge inflatie.