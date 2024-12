Volkswagen gaat toch geen Duitse fabrieken sluiten, wel 35.000 banen weg

Volkswagen gaat toch geen fabrieken in Duitsland sluiten op korte termijn. Wel gaan er de komende jaren, tot 2030, ruim 35.000 banen verdwijnen.

Van gedwongen ontslagen zal geen sprake zijn, zegt de autofabrikant. Het personeel moet het wel doen met een lager loon en minder bonussen. Het bedrijf heeft daar afspraken over gemaakt met vakbond IG Metall.

De vakbond spreekt van pijnlijke bezuinigingen, maar is ook blij dat sluitingen van de baan zijn en zo ook ontslagen zijn voorkomen.

Eerdere plannen

In oktober maakte de ondernemingsraad van de grootste Europese autofabrikant nog bekend dat er drie Duitse fabrieken zouden sluiten. Daarnaast zou er een loonsverlaging van 10 procent komen voor al het personeel en een ontslaggolf volgen.

De berichten waren toen nog op basis van wat het personeel te horen had gekregen. Tegelijkertijd liepen de onderhandelingen nog.

Auto-industrie

De Duitse auto-industrie kwakkelt al een tijdje. Ook de laatste cijfers van Volkswagen vielen weer tegen, met een lagere winst en minder verkochte auto's.

"We hadden drie prioriteiten in de onderhandelingen: het terugdringen van de overcapaciteit op de Duitse locaties, het verlagen van de arbeidskosten en het terugbrengen van de ontwikkelingskosten tot een concurrerend niveau", zegt VW-directeur Thomas Schäfer. "We hebben voor alle drie de problemen haalbare oplossingen gevonden."

Het betekent dat de productie in twee fabrieken (Dresden en Osnabrück) langzaam wordt afgebouwd. Voor de periode erna wordt gezocht naar een nieuwe toekomst voor die fabrieken.