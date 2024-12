AZ ontvangt Ajax in achtste finales KNVB-beker, Feyenoord naar Rijnsburgse Boys

AZ en Ajax treffen elkaar in de volgende ronde van de KNVB-beker, dat heeft de loting vrijdagavond uitgewezen. De wedstrijd in Alkmaar tussen de huidige nummers 2 en 6 van de eredivisie is het topduel van de achtste finales.

Eredivisiekoploper PSV wacht een thuiswedstrijd tegen Excelsior, Feyenoord gaat op bezoek bij de amateurs van Rijnsburgse Boys, die tweede staan in de tweede divisie. Quick Boys, koploper in de tweede divisie, speelt thuis tegen sc Heerenveen. Op sportpark Nieuw Zuid in Katwijk sneuvelde in de eerste ronde Almere City en deze week werd met Fortuna Sittard nog een eredivisionist verslagen door de amateurclub.

14, 15 en 16 januari

De wedstrijden in de achtste finales worden gespeeld van dinsdag 14 januari tot en met donderdag 16 januari. De kwart- en halve finales vinden plaats in februari. De finale is op maandag 21 april in De Kuip.

Na de loting is in ieder geval zeker dat één amateurclub de kwartfinales zal bereiken, omdat vv Noordwijk het opneemt tegen BVV Barendrecht.