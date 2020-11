Minister Bijleveld in quarantaine • Deens parlement steunt ruiming nertsen

Zuid-Korea scherpt de maatregelen tegen het coronavirus weer aan, nadat die een maand geleden juist waren versoepeld. Vanaf donderdag zijn bijeenkomsten met meer dan 100 mensen verboden. Kerken en sportevenementen mogen nog maar 30 procent van hun normale publiek toelaten. Verder moeten bezoekers van plaatsen met een hoog risico op besmettingen, zoals clubs en karaokebars, meer afstand houden van elkaar.

In het land zijn nu vier dagen op rij meer dan 200 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Er zijn meerdere clusters ontdekt in kantoorgebouwen en bij zorginstellingen in Seoul.

"Onze anti-coronavirus-inspanningen hebben te maken met een crisis", zei premier Chung Sye-kyun bij een bijeenkomst over de besmettingen in en bij de hoofdstad. "De aangescherpte maatregelen zullen ongemak veroorzaken in ons dagelijks leven, maar we weten allemaal dat ons een nog grotere crisis wacht als we niet nu optreden."

In totaal heeft Zuid-Korea nu 28.998 geregistreerde besmettingen en 494 sterfgevallen. De autoriteiten vrezen dat de komende weken dagelijks 400 besmettingen worden geregistreerd.