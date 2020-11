Bij geen klachten kortere quarantaine • Rutte: tanden nog even op elkaar

Premier Rutte en minister De Jonge zullen vanavond in de persconferentie over corona nog niet melden met hoeveel personen Kerst gevierd kan worden. De Jonge zei vanmiddag na een overleg met de meest betrokken ministers dat Kerst nog een heel eind weg is. Het aantal besmettingen is weliswaar gedaald, maar is nog altijd veel te hoog, zei hij. "Als we op dit niveau blijven, is de last voor de gezondheidszorg nog veel te groot."

De minister van Volksgezondheid wees op de situatie in Canada, waar het aantal besmettingen na het familiefeest Thanksgiving weer snel toenam. "We moeten natuurlijk wel oppassen dat we onszelf niet onbedoeld een derde golf cadeau doen onder de kerstboom", zei De Jonge.