Blokker nog altijd in gesprek met verschillende overnamekandidaten

De curatoren van de failliete huishoudketen Blokker zijn nog altijd in gesprek met meerdere potentiële kopers. Dat staat in het eerste verslag van de curator. De retailer heeft nog een schuld van ruim 90 miljoen euro, waaronder een belastingschuld van 26 miljoen euro

De interesse voor Blokker was groot. Ruim dertig potentiële kopers hebben zich gemeld bij de curatoren. Daarnaast zijn er nog zo'n veertig andere partijen benaderd met de vraag of ze het bedrijf misschien wilden overnemen.

Iets minder dan de helft van die geïnteresseerden hebben vervolgens alle cijfers en informatie van de winkelketen ingezien. Op basis daarvan zijn er meerdere partijen die concrete interesse tonen. Met hen zijn de curatoren nog in gesprek.

In het volgende faillissementsverslag zullen de curatoren bekendmaken of er een doorstart komt. Als dat zo is, staat in dat verslag ook wie de winkelketen overneemt.

Openstaande rekeningen

De overnamekandidaten konden in de stukken zien hoeveel schuld Blokker heeft. Het grootste deel bestaat uit openstaande rekeningen aan bijvoorbeeld leveranciers, verzekeraars en energieleveranciers. Die eisen samen nog zo'n 30 miljoen euro van Blokker.

Maar eerst komt de Belastingdienst nog langs om een schuld te 26 miljoen euro in te vorderen. De fiscus heeft voorrang op andere schuldeisers. Ook een andere groep schuldeisers heeft voorrang. Zij krijgen nog 9,7 miljoen euro. De curator heeft niet toegelicht wie deze schuldeisers zijn.

De schuld kan nog hoger uitvallen. Het UWV heeft namelijk nog geen rekening ingediend. Dat gaat de instantie waarschijnlijk wel doen, omdat ze de salarissen van oktober en december van het Blokker-personeel betalen.

Bonus in december

Het salaris voor november hebben de curatoren uit de boedel betaald. Hetzelfde geldt voor een bonus die het personeel krijgt in december.

Ze krijgen die bonus om tijdens deze maand door te werken. In december hoopt Blokker nog zoveel mogelijk staafmixers, koffiezetapparaten, stofzuigers en andere voorraad uit de winkels te verkopen. Dat moet geld opleveren om de schulden zo goed als kan af te lossen.

Door het faillissement verliezen ruim 3300 mensen hun baan, de meeste al dit jaar. Een kleine groep werkt in 2025 nog door om het faillissement in goede banen te leiden. Het gaat om dertig mensen van het kantoorpersoneel en vijftig van het winkelpersoneel.

Franchisenemers

Ook de franchisenemers gaan nog even door. Dat zijn ondernemers die zelf een winkel runnen onder de naam Blokker. Ze zijn wel afhankelijk van Blokker voor de bevoorrading en de ICT.

Een groep van 44 franchisenemers heeft aan de curatoren gevraagd om voorlopig nog voorraad te blijven leveren.