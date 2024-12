Dikke laag smog boven Bosnische hoofdstad Sarajevo

Een deken van mist en smog hangt deze week boven de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Inwoners van de stad wordt geadviseerd binnen te blijven. Vliegtuigen konden niet opstijgen of landen vanwege het zicht van slechts enkele tientallen meters.

De luchtkwaliteitsindex van het Zwitsers IQAir kwam uit boven de 225 en de lucht wordt er al de hele week geclassificeerd als "gevaarlijk" en "zeer ongezond". Alleen in de Indiase hoofdstad New Delhi, waar honderd keer meer mensen wonen dan in Sarajevo, was de luchtkwaliteit woensdag slechter.

Inwoners hebben veel last van de smog. Ze dragen mondkapjes en maken zich zorgen om hun gezondheid: