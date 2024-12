VS claimt kopstuk van IS in Syrië te hebben gedood

De Verenigde Staten hebben met een luchtaanval in Syrië gisteren een kopstuk van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) gedood, meldt het Amerikaanse militaire hoofdkwartier Centcom.

Het gaat volgens de Amerikanen om IS-leider Abu Yusif, ook bekend als Mahmud. De luchtaanval werd uitgevoerd in de oostelijke provincie Deir ez-Zor. Hierbij zijn twee IS-leden omgekomen, onder wie Abu Yusif.

"Deze luchtaanval is onderdeel van de voortdurende inzet om aanvallen door terroristen op burgers en militair personeel van de VS en op onze bondgenoten en onze partners in de regio te verstoren en te ondermijnen", meldt Centcom.

De Amerikaanse generaal Kurilla van Centcom zegt dat de VS samen met bondgenoten en partners in de regio niet zal toestaan dat IS misbruik maakt van de huidige situatie in Syrië en zich hergroepeert. De terreurgroep zou plannen hebben om zo'n 8000 IS-strijders die momenteel vastzitten in Syrië te bevrijden.

"We zullen deze leiders en strijders agressief aanpakken, inclusief degenen die proberen operaties buiten Syrië uit te voeren", zegt Kurilla.

Vaker aanslagen

Terreurorganisatie Islamitische Staat hield tien jaar geleden delen van Irak en Syrië bezet. In Syrië werd de beweging grotendeels verdreven door Koerdische milities van de YPG, met luchtsteun van de VS en bondgenoten.

De laatste jaren voeren IS-terroristen weer vaker aanslagen uit in Syrië en Irak. Desondanks is het gebied waar ze actief zijn nog maar een fractie van het destijds door hen uitgeroepen 'kalifaat'.