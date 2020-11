Depay en Wijnaldum in selecte club met 20 goals voor Oranje

Dirk Kuijt en Marco van Basten zijn de volgende doelen. Kuijt is met 24 doelpunten in 104 interlands de nummer vijftien en Van Basten staat met 24 doelpunten in 58 interlands, evenveel interlands als Depay nu, op de veertiende plaats.

De 26-jarige Depay belandde met zijn 20ste goal in 58 interlands op plek zestien en de 30-jarige Wijnaldum staat na zijn twee treffers met 20 goals in 69 interlands op de zeventiende plaats. Om een nieuwe stap vooruit op de topscorerslijst aller tijden te zetten, moeten er nog minimaal vier doelpunten bij voor beiden.

"Scoren deed ik ook al zonder die band", zei Wijnaldum na afloop van het duel met Bosnië. Kijk hier de interviews met Wijnaldum en Depay nog eens terug en zie ook de fragmenten over Wijnaldum en Depay in Studio Voetbal.

Opvallend is de productie van Wijnaldum de afgelopen tijd, eigenlijk sinds hij onder Ronald Koeman een plek kreeg als aanvallende middenvelder en zoals De Boer hem ook liet spelen tegen Bosnië en Herzegovina. Van de laatste 13 doelpunten van Oranje maakte Wijnaldum er zeven. Als aanvoerder scoorde hij vijf keer in drie duels.

Depay maakte tegen Bosnië een einde aan een reeks van zes interlands zonder doelpunt. Bij de aanvaller van Olympique Lyonnais draait het echter niet alleen om doelpunten. Met 12 assists en 12 doelpunten was hij direct betrokken bij 24 goals in zijn laatste 24 optredens voor Oranje.

